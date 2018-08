Majanduskrahhi äärel Argentina palub IMFilt hiigellaenu

President Mauricio Macri sõnul on palve taga soov taastada inimeste usk Argentina majandusse, sest nii kohalikud kui ka välismaised investorid ei usu enam, et riik suudab oma senise võlakoormaga toime tulla. Paljude majandusanalüütikute sõnul on tegu meeleheite märgiga, sest Argentina majandus võib olla kukkumise äärel.