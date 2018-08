Alampalk võib tõusta 540 euroni

Alampalga kokkuleppe näol on sisuliselt tegemist laiendatud kollektiivlepinguga kõige kõrgemal tasemel, mis tähendab, et see on täitmiseks kohustuslik kõigile Eesti tööandjatele. Alampalgast väiksemat töötasu ei ole lubatud Eestis täistööajaga töötajale maksta. Hetkel kehtiv alampalk on 500 eurot kuus.