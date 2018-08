Eesti ühe suurima autotranspordifirma Linford ASi juht Mihkel Vahe sõnas statistika kinnituseks, et kuigi majandus ümberringi buumib, on veondussektoris väga kitsas käes ja investeeringud kokku kuivanud.

«Meie sektoris tegutsevad ettevõtted ei ole väga investeerimishuvilised praegu. Ümberringi on kõik valesti. Kõik on paigast ära. See ei julgusta investeerima,» vastas Vahe küsimusele, et kuidas sektoris läheb. «Majandus kasvab, aga me ei oska sellest aru saada, omal nahal vähemalt.»