Tselluloositehase eriplaneering saab 1. oktoobriks kriipsu peale

Uus planeerimisseadus näeb ette kohalike elanike senisest suuremat kaasamist, mis muudab protsessid senisest pikemaks, andes võimaluse projekte ka pahatahtlikult takistada. „Eestis on erinevate tööstusprojektide puhul esile kerkinud justkui rändjutlustajatena tegutsevad vastutegutsejad, kelle tegelikke motiive me ei tea, et kas neid ajendab tegutsema viha ja kius või majanduslikud põhjused. Üks asi on see, kui kohalikud ei taha, aga hoopis teine asi on, kui konkurendid leiavad, et mingisugust tehast pole vaja,“ lisas Mäggi.