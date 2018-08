Facebook tegeleb jõuliselt taastuvenergiaga

Uus leping aitab kaasa nende 2015. aastal tehtud lubadusele pooled oma valdustest 2018. aastaks taastuvenergiaga varustada. See eesmärk sai eelmisel aastal täidetud.

Sotsiaalmeediahiiu käiku kiideti eriti just keskkonnakaitsjate poolt. «Mark Zuckerberg kinnitas taas, et Facebook on üks suurtest ettevõtetest kes pingutab olla söevaba ning saada energia 100% taastuvatest allikatest,» teatas Greenpeace´i kõrgemate ettevõtete kampaaniaga tegelev Gary Cook.