Maxima alustab võlakirja emissiooni osas investoritega kõnelusi

Kohtumised võimalike investoritega toimuvad 30. augustist 5. septembrini. «Arvame, et meile antud hea krediidireiting tagab nii rahvusvaheliste kui Balti investorite huvi,» ütles Maxima tegevjuht ja juhatuse esimees Dalius Misiunas pressiteate vahendusel.

Iirimaa keskpank andis juulis Maximale loa väljastada Dublini börsil kuni miljardi euro ulatuses võlakirju. Ettevõtte teatel ulatuks esimene 5-aastaste võlakirjade emissioon vähemalt 300 miljoni euroni ja need oleks märgitud Dublini ja Vilniuse börsil. Maxima valis emissiooni nõustajateks kolm panka – BNP Paribas, Deutsche Bank ja SEB Leedu.

Juulis andis rahvusvaheline reitinguagentuur Standard & Poor's Maximale krediidireitingu BB+ stabiilse väljavaatega. Maximast sai seeläbi esimene Baltimaade erafirma, mis on saanud rahvusvahelise krediidireitingu, samuti on see üks vähestest sellistest firmadest Kesk- ja Ida-Euroopas.