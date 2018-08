Eesti üks rikkaim ettevõtja: riik ei kuula ega usalda meid

Suurettevõtja sõnul on ettevõtlusorganisatsioonidel kogu teadmine olemas, kuidas peaks riigis majanduspoliitikat korraldama. «Aga otsuseid tehakse ikka nii, nagu ise tahetakse. Kui meid rohkem kuulataks, oleks väga palju rumalusi tegemata,» ütles ta, lisades, et kuigi igasugu ministrite ümarlaudu ja kohtumisi peetakse ettevõtjatega tihti, on sellest vähe tolku, kuna tegusid ei järgne või kui järgnevad, on need lubatule vastupidised.

Ajakirjaniku kommentaari peale, et ettevõtjatel võivad olla kitsad omahuvid, mis ei pruugi arvestada ühiskonna kui terviku huvidega, vastas Kirjanen: «Kindlasti ongi nii! Ettevõtlusorganisatsioonide huvid ongi omakasupüüdlikud. Aga omakasupüüdlike huvide kogusumma on Eesti majandus, mis teeb meie kõigi elu paremaks.» Kirjaneni sõnul oleks väga vale eeldada, et tööandjate keskliit teeks ettepaneku tõsta kõvasti tööjõumakse, et anda pensionäridele suuremat pensionit. «Selle jaoks on teised organisatsioonid.»

Vähe investeeringuid

Kirjaneni teeb murelikuks näiteks see, et ettevõtjatel pole võtta piisaval hulgal töökäsi. See hoiab tagasi ka investeeringuid. Ta tunnistas, et kui ta vaatab ümberringi, siis üle 10 miljoni euroseid investeeringuid on viimasel ajal väga vähe tehtud. «Kui sul inimesi pole, kes uues tehases uue masina taga töö ära teeksid, siis pole mõtet tehast lihtsalt ehitada,» leidis mees.

Teisalt võiks jällegi mõelda nii, et töötajate puudus sunnib ettevõtteid just rohkem investeerima, et inimeste asemel teeks töö ära hoopis robot? «Aga Eesti ettevõtluse alus on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted. Neil on väga keeruline oma tootmist mehhaniseerida,» vastas Kirjanen. «Tootmise robotiseerimine on äärmiselt keeruline protsess. See ei ole nii, et lähen poodi ja ostan endale tehnoloogia, mis inimesed asendab. See on väga pikaajaline töö, mis nõuab suuri ümberkorraldusi. Väikestelt ettevõtetelt seda oodata on minu arvates liigne unelm.»

Palgarallil lagi käes

Täna andis statistikaamet teada, et lisaks viiendiku võrra vähenenud investeeringutele langesid teises kvartalis ka ettevõtete kasumid. Üks põhjus on Kirjaneni hinnangul tohutu palgaralli. «Siin peab varsti lagi ette tulema,» on ta kindel. «See aga tähendab tehaste, tootmise ja poodide sulgemist, eriti maapiirkonnas. Noored erksamad lähevad linna kooli ja tagasi tulevad neist väga vähesed,» ütles ettevõtja.

Aga kasumeid ei hoia tagasi ainult palgasurve, vaid ka heitlik maksukeskkond, lisas Kirjanen. Ta rääkis, et kui näiteks kütuseaktsiis tõuseb 10 protsenti, väheneb selle võrra kohe ettevõtete kasum. «Me ei saa minna välisturu kliendi juurde ja öelda, et Eestis tõusid aktsiisid ja nüüd tõstame teile hinda.»

Samal ajal kui Eesti ettevõtted investeerivad vähem, rajab Graanul Invest peagi Imaverre puidu fraktsioneerimise tehase, mille hind küündib kuni 40 miljoni euroni. Kirjanen selgitas, et kui keskkonna- ja ehituslubade hankimine läheb plaanipärast, võiksid nad tehase esimese osaga valmis jõuda juba järgmise aasta lõpuks. Pärast seda, kui esimene osa on edukalt käivitunud, hakatakse ette valmistama ka teise osa ehitust.