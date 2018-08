Investor Mari: uus aasta algab septembris

Minu kõige esimene investeering, 2017. aasta jaanuari alguses ostetud Merko aktsia on hetkel pisikeses plussis, kuid tegu on minu portfelli ühe parema dividendimaksjaga, nii et ei kurda. Nagu olen varem juba kirjutanud, läks aga tunduvalt kehvemini minu teise investeeringu ehk Tallinna Veega. Pärast pikka kiratsemist otsustasin need aktsiad tänavu juunis maha müüa ja võtsin sisse 195 euro suuruse kahjumi.