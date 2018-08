Veofirma buumi laineharjal: kõik on ümberringi valesti

«Meie sektoris tegutsevad ettevõtted ei ole väga investeerimishuvilised praegu. Ümberringi on kõik valesti. Kõik on paigast ära. See ei julgusta investeerima,» vastas Vahe küsimusele, et kuidas sektoris läheb. «Majandus kasvab, aga me ei oska sellest aru saada, omal nahal vähemalt.»

Statistikaamet andis täna teada, et Eesti ettevõtete kasumid ja investeeringud teises kvartalis kukkusid. Kusjuures languse eestvedajaks just veondus- ja logistikasektor, kus investeeritakse tervelt 70 protsenti vähem kui möödunud aastal.

Mis siis ümberringi valesti on? Kuigi Vahe oli kidakeelne, andis ta mõista, et suurim probleem on töötajate nappus ja kallidus. «Kõik sektorid, mis on tööjõumahud, on praegu kõva löögi all,» märkis Vahe. Investeeringuid hoiab tagasi veel kallis kütus ja kallid autod. «Kõik need asjad pärsivad ettevõtte arengut.»

Lisaks rääkis Vahe, et veondus- ja logistikasektoris on jäme ots liikunud ekspedeerijate kätte, kes riisuvad koore. «See on selline Põhjamaine lähenemine. Meie ei püüa hinda dikteerida. Tuleb turuga lihtsalt kaasas käia ja kohaneda,» ütles pika kogemusega juht.

Teemaks eriti ei sega

Ka konkurents lõunanaabritest autovedajatega, eeskätt leedukate ja poolakatega, survestab Eesti transpordifirmasid. «Nad (leedukad ja poolakad-toim) on hästi tugevad ja tublid ettevõtted. Uute ideedega. Tööjõud on neil teiste tingimustega käes, kütus on neile soodsam. Nad on nii suured ja ostavad teistes kategooriates. Meil siin äärealal on väga keeruline. Aga püüame hakkama saada,» selgitas Vahe.

Palju räägitud teemaks, mis selle aasta alguses kehtestati, Vahe hinnangul neid eriti ei mõjutagi. «See ei ole nii hull midagi. Pigem on asi ikka tööjõukuludes ja kütuse hinnas,» kordas ta.

Kuidas Linford oma tulevikku aasta-paari pärast näeb? «Me võtame päev korraga. Prognoose ei tee,» kõlas Vahe lakooniline vastus.

Eesti autovedajate keerulisest seisust on räägitud juba pikemat aega. Eesti maanteetranspordi käilakuju, autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) president ja transpordiettevõtja Einar Vallbaum on varem öelnud, et Eesti vedajad ei suuda enam lätlaste, leedukate ja poolakatega rinda pista. Kogu regiooni logistakasektor, laopidajad ja ekspedeerijad kasutavad tema sõnul aina rohkem naaberriikide rekameeste teenuseid.

Üks probleem on see, et Eesti ongi tupikriik. Mandri-Euroopa maanteedelt tulles pole enam kuhugi edasi sõita, meri tuleb lihtsalt vastu. Teisalt on vedajad kritiseerinud Eesti kõrgeid kütuseaktsiise, mis paistavad isegi silma meist palju jõukamates Euroopa riikides.