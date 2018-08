Nordica endine juht hakkab tööle trükikojas

«Jaan on ülesehitaja tüüpi, näiteks sai kunagi koos temaga käima lükatud täna üheks suurimaks taksofirmaks kasvanud Tallink Takso,» sõnas Hanschmidt. «Samuti olen temaga pikalt koos töötanud Eesti Ühispangas e-teenuste rakendamisel,» sõnas Hanschmidt.

«Usun, et Printoni näol on tegemist mulle põneva väljakutsega, kuna olen seni olnud valdavalt tegev otse lõpptarbijale suunatud teenustega. Samas olen aastaid kuulunud Vaba Maa nõukogusse ja valdkond on mulle tuttav,» märkis Jaan Tamm.