Seni on paljud Apple’i tehnikat kasutavad Eesti ettevõtted pidanud lahendama keerukaid mõistatusi rakenduste soetamisel või ostetud Apple’i tehnika konfiguratsiooni ja tsentraliseeritud tarkvarainstallimise automatiseerimisel. Nüüdsest ei ole see enam probleem. Teenust Apple Business Manager saavad nüüd kasutada ka Eesti ettevõtted ja organisatsioonid.

Apple Business Manager on ohutute internetivahenditega kättesaadav tööriist, mis on mõeldud iPhone’i, iPadi, Maci arvuteid ja Apple’i teleseadmeid kasutavatele ettevõtetele ja organisatsioonidele. Selle abil pääsevad ettevõtete IT-administraatorid organisatsioonide sisesüsteemidesse, saavad kasutada seadmete üldjuurutust (ingl. deploy), osta vajalikul hulgal tarkvaralitsentse, luua ja hallata kasutajate kontosid ja neile antud juurdepääsuõiguseid ning teha kõike seda ühes portaalis.

Äriotstarbeline Apple ID on loodud ettevõtete jaoks. See nullib seni äriorganisatsioonides esinenud riski, et ettevõttest lahkuvad IT-haldurid võtavad kaasa ka nende isikliku Apple ID-ga seotud ettevõtte süsteemiõigused ja soetatud rakendused.

Kui ettevõttesse saabuvad tellitud Apple’i seadmed, võivad kasutajad need ilma IT-osakonna töötajate vahetu osaluseta ise installida. Maci arvuti kasutajal piisab selle sisselülitamisest, meelepärase süsteemikeele ja klaviatuuritüübi valimisest ning Wi-Fi võrku ühendumisest. Kui need lihtsad, isegi kogenematu kasutaja jaoks õpitavad sammud on tehtud, installitakse kogu seadmele ette nähtud tarkvara arvutis automaatselt. Tänu Apple Business Manageri ja MDMi tandemile sujub Apple’i seadmete paigaldus ettevõttes kiiremini ning IT-osakonna töötajad ei pea süsteemi ja vajalikku tarkvara igale arvutikasutajale individuaalselt installima. Peale ettevõtte seadmete tsentraliseeritud juhtimise ja nende inventeerimise loob see Apple’i ärilahendus võimaluse optimeerida IT-osakonna tööd ja sellega seotud kulusid.