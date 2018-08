Eesti ainus piiritusetootja tõmbab kõvasti koomale

«Me pole paari suuremat lepingut enam pikendanud vanade piirituse hindadega ja eeldatavasti meie tootmise maht väheneb umbes 30-50 protsenti. Oleme otsustanud investeerida fermentatsiooni poole automatiseerimisse, et vähendada tööjõu- ja ressursikulu. Lisaks oleme tootmist ümber korraldamas, mis viib töötajate arvu vähendamiseni, oleme üsna palju inimesi juba koondanud,» ütles Estonian Spiriti ning Moe Peenviinavabriku juht Sven Ivanov BNS-ile.

Ivanovi sõnul jääb eeloleval hooajal kuni järgmise sügiseni Šveitsi alkoholimonopolile Alcosuisse saatmata hinnanguliselt 800 000 liitrit mahepiiritust. Laojääk on küll olemas, kuid seda hoiab ettevõte Moe Peenviinavabriku jaoks ning kehvemal juhul peab seda jaguma kuni 2019. aasta saagini.

«Mahevilja mahtu lihtsalt ei ole ja see, mida on võimalik saada, on meie jaoks liiga kallis. Piirituse hind kasvas juba eelmisel aastal 30 protsenti koos toorainega, kuid sellest ei ole kahjuks abi, vilja hind on täiesti väljaspool meie võimalusi, me räägime tänasel päeval hinnast 300-350 eurot tonn,» ütles Estonian Spiriti juht. Lisaks sellele on kallinenud puiduhake ja elekter, mis on Rakvere piiritusetehases tootmisel olulised sisendid.

Tavavilja hind on ettevõtte jaoks tõusnud samuti umbes 25-30 protsenti ning väga suur osa selle aasta saagist tuleb leivavilja kvaliteedis. «Söödavilja puudus annab juba praegu tunda, mis loomulikult viib hinnad ülespoole. Ka teraviljapiirituse hind on tõusnud umbes 10 protsenti, kuid see ei kata ära toorme tõusu,» ütles Ivanov, kelle sõnul hoiab Euroopas tavapiirituse hinda all melassi ehk suhkrutootmise jäägist tehtud piiritus, millest korralikku viina küll teha ei saa. «Kuid odavama otsa tootjad peavad enda jaoks kompromisse tegema hakkama,» ütles ta.

«Moe Peenviinavabriku varud on alati vähemalt ühe aasta jagu olemas, juhuks kui on kehv aasta nagu oli tänavu. Kuna Moe on kvaliteetalkoholi tootja, siis ei mõjuta piirituse hinna tõus eriti meie jookide hinda. Hinnatõusu teeb nagunii meie eest Eesti Vabariigi valitsus oma lühinägeliku aktsiisipoliitikaga. Igal juhul on kokku umbes 30 protsenti tootmismaht Eestis vähenenud, sama kaoprotsent on ka jaemüügis keskmisena," ütles Ivanov.

«Moe on näiteks kaotanud müügimahtudes 50 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Piirikaubandus on tagasi andnud sellest 25 protsenti – õnneks on kasvanud eksport ja mahud näitavad endiselt kaasvutrendi ja loodame 2018. aastal müüa umbes 40 protsenti rohkem kui 2017. aastal, seda nii mahus kui rahas,» ütles Moe Peenviinavabriku juht, kelle sõnul panevad viimaste aastate keerulised ilmaolud ja aktsiisipoliitika ettevõtte eelolevaks ajaks proovile.

Estonian Spirit OÜ pole 2017. aasta majandusaasta aruannet esitanud. Tunamullu kandis ettevõte 2,4 miljoni eurose käibe juures 1,3 miljonit eurot puhaskahjumit. Ettevõte kuulub metsanduskontserni Sylvester eksomanikele Urmas Nimmerfeldtile, Sven Ivanovile, Toomas Metsale ning Triin Lastikule.

Ettevõttes töötas tänavu teises kvartalis 34 inimest. BNS-ile teadaolevalt koondab ettevõte Rakvere piiritusetehase, söödatehase ja koostootmisjaama töötajad.