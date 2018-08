Leedu riiklik energiahiid investeeris Eesti idusse

Kaubamärgi Energia Juhtimiskeskus all tegutsev FuseBox OÜ kaasas investeeringu Lietuvos Energijalt, et arendada ja käivitada Baltikumis tarbimise juhtimise süsteem ehk virtuaalne elektrijaam, teatas ettevõte.

«Baltikumis on elektri suurtarbijatel seni puudunud võimalus oma tarbimise paindlikkusega elektriturul osaleda, nagu seda teevad elektritootjad,» ütles firma tegevjuht Tarvo Õng.

Energia Juhtimiskeskuse senised pilootprojektid hõlmavad külmhooneid, kontorihooneid, kaubanduskeskusi ning muid energiaintensiivseid ettevõtteid. Kasutatav tehnoloogia ja IT lahendus võimaldavad ligipääsu senisest täpsemale tarbimisinfole ning tarbimispaindlikkuse pakkumist elektriturule.

«Taastuvenergia on see, kus toimub tänapäeval põhiline osa tootmisvõimsuste kasvust. Taastuvenergia aga ei ole olemas, kui me seda vajame. Seega peab tootmise volatiilsuse tasakaalustama ja Energia Juhtimiskeskus teeb seda, kasutades olemasolevat energiat, mitte fossiilsetel kütustel töötavaid generaatoreid. Nende igapäevatööst saavad kasu kõik tarbijad läbi soodsamate elektrihindade ja puhtama keskkonna,» ütles firmasse investeerimist juhtinud Contrarian Ventures juhtivpartner Rokas Pečiulaitis.