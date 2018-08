Värske uuring: õhusaaste vähendab olulisel määral inimeste intelligentsust

Esmaspäeval avaldatud uuringust selgub, et pikemaajaline kokkupuude õhusaastega raskendab inimeste kognitiivset mõtlemist ning nii verbaalseid kui matemaatilisi sooritusi, vahendab CNBC .

Nelja aasta jooksul tuhandeid hiinlasi uurinud teadlased leidsid, et õhusaaste mõju uuritavate oskustele muutus selgemaks, mida vanemaks inimesed said. Iseäranis ilmne oli see meeste ja madala haridusega inimeste seas. Ühe uuringu läbiviija, Xi Chen'i sõnul võib saastunud õhk kutsuda esile inimeste haridustaseme langust lausa ühe aasta võrra.