Rain Lõhmus: poliitika on valdkond, mis vajab tugevat raputust

«Iga partei arvab, et peab tegema mingi programmi. Need on väga pikad ja lohisevad dokumendid. Erafirmat nii juhtida ei saa. Pead olema eesliinil, pidevalt võitlema ja kohendama,» rääkis Lõhmus LHV raadiosaates.

Seetõttu näeb ta poliitikas valdkonda, mis vajaks tugevat tehnoloogist ja ideelist raputust. «Poliitika on väga eelmises sajandis. Mitte ainult meil, vaid ka mujal,» rääkis pankur. «Mul on kontseptsioon, et kirjutamine ja kõik muu on oma tähtsust minetamas. Täna on olulised väiksed infosähvatused läbi visuaalide. Kunagi disainisime LHVd pangana, aga nüüd poliitilist parteid teeks ma kindlasti teistmoodi. Väga radikaalselt teistmoodi.»

Lõhmus oli kriitiline ka ideede suhtes teine pensionisammas ära kaotada, mis käivad tavaliselt kaasas juttudega, et õige pensionisammas on laste tegemine. «See on koopainimese mõtlemine. Et saab lapsi vorpides hea pensioni,» ütles ta. Lisaks tuletas ta meelde, et pensionifondidesse paigutatud raha ei ole kuskil kapis, vaid ringleb majanduses ja loob uut väärtust.

Küsimuse peale, missugune on tema ideaalne pensionisüsteem, vastas Lõhmus järgmiselt: «Inimese elu on suht lihtne. Kuni 20. eluaastani peab keegi sind üleval ja viimased 20 eluaastat on samamoodi. Vahepealsel ajal pead akumuleerima piisavalt vara, et viimased 20 aastat end üleval pidada. Varandust akumuleerida on parim ettevõtluses.»

Lõhmuse sõnul läheb Eesti majandusel praegu hästi. «Palju on muidugi juttu, et pole töökäsi. See on ka õige, aga kui ei jätku ressurssi, et teha midagi odavalt, siis pead tegema kallimaid tooteid ja see kasvatab rohkem ka majandust,» leidis mees.