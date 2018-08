Pranglased kurdavad: viis aastat vana parvlaev on juba täiesti hukas

«Meie liinilaev Wrangö on vaevelnud erinevate tehniliste probleemide käes veeskamisest alates,» alustas Lilleoks. Wrangö tuli Leppneeme-Kelnase liinile 2013. aastal. Laeva maksumus oli 3 miljonit eurot. Lilleoksa sõnul saatsid nad juba talvel riigile kirja, et vajavad uut laeva, millele riik vastas omakorda, et pole raha.

Samas augustis oli Wrangö reduktoririkke tõttu jälle 10 päeva liinilt maas. Remondi käigus aga avastati Lilleoksa sõnul laeval ehituslik viga, mis põhjustab laeva reduktorite lagunemist. «Wrangö ehitatud nii, et reduktoritele ega peamasinatele ei pääse normaalselt ligi, mistõttu ei ole võimalik saada tehnilisest olukorrast täit ülevaadet ja on väga keeruline vahetada purunenud osi,» kirjeldas vallavanem.

Lisaks märkis Lilleoks, et tihedamatel päevadel sõidab Wrangöga 400 inimest päevas, siis laeva WC on projekteeritud kasutamiseks vaid umbes 10le inimesele, mistõttu on tualetid pidevalt rivist väljas. Praegu on Wrangöt asendanud 1994. aastal valminud postipaat Helge, mis olevat vallavanema sõnul nii tehniliselt kui moraalselt amortiseerunud. «Laevas puudub igasugune küte, WC kasutamine on problemaatiline, laev lekib,» loetles ta.