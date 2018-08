Legendaarne investor paigutab esimest korda raha India firmasse

Buffet on varasemalt iseloomustanud Indiat kui riiki, millel on uskumatu turunduspotentsiaal. «Kui te nimetate mulle ühe suurepärase ettevõtte, mis võib olla müügis, siis ma olen homme seal,» märkis ta. Tundub, et nüüd on ta selle ettevõtte leidnud.