Maksuamet pitsitas majaehitusel «tasuta» sõpru aidanud ehitusmehi

MTA maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna sõnul on olukord võrreldes eelmise aastaga küll mõnevõrra paranenud, sest siis oli eramuehituse kontrollidel registreerimata 16 protsenti töötajatest. «Siiski saime kinnitust, et eramuehitustel kasutatav tööjõud vajab jätkuvalt ümbrikupalga vastases võitluses kõrgendatud tähelepanu, kuna registreerimata töötajate arv on võrreldes teiste valdkondadega märkimisväärselt kõrgem,» lisas Õun.

Kokku 26 registreerimata töötajat tuvastati üle Eesti erinevatelt objektidel, see tähendab, et ühte kindlat probleemset eramuehitust ei olnud. Õun kirjeldas, et ebaseaduslikult töötanud inimeste levinuim põhjendus oli see, et nad tulid ehitusel sõpra või tuttavat tasuta abistama. Siiski leidis maksuamet, et töötasu neile maksti. «Kui töö eest makstakse, peab füüsilisest isikust tööandja töötaja registreerima ning töötajale tehtud väljamaksetelt kinni pidama ja tasuma tööjõumaksud,» rääkis Õun.