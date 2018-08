Euroopa suurim plastpakendite tootja müüb Rõngus asuva suurtehase

«Ettevalmistused Euroopa autotööstuse survevalu äri müügiks – see hõlmab äri Madalmaades Zevenaaris ja Eestis Rõngus – on alanud,» teatas RPC börsile. Ärinime Promens AS all tegutseva Rõngu plastitehase juhatuse liige Indrek Ojamaa ei soovinud teisipäeval BNS-ile kommentaare jagada.

Tänavu märtsis lõppenud majandusaastal 3,75 miljardit naela ehk üle 4,1 miljardi euro käive teinud ning 297 miljonit naela puhaskasumit teeninud Ühendkuningriigi firma RPC on viimaste aastate jooksul teinud ülevõtmistehinguid enam kui 1,2 miljardi euro eest. Juulis otsustas ettevõte aga, et plaanib müüa osa enda põhitegevusega mitteseotud äridest.

Nimelt on firma aktsia viimastel kuudel olnud surve all. Näiteks juunis pärast majandustulemuste avaldamist kukkus RPC aktsia 12 protsenti. Toona märkis AJ Belli analüütik Russ Mould, et negatiivse reaktsiooni taga oli kaks faktorit.

Firma käitumine tekitab küsimusi

«Üks neist on kasvu saavutamiseks ühinemis- ja ülevõtmistehingute kasutamine, orgaaniline kasv oli [esimeses kvartalis] vaid 2,8 protsenti,» vahendas Proactive Investors Mouldi analüüsi. Kui võtta arvesse ka ostutehinguid, ulatus kasvunäitaja toona aga 35 protsendi juurde.

AJ Belli analüütik tõdeski, et suhtumine ettevõttesse muutus turul kehvemaks 2017. aasta alguses, kui firma raamatupidamistavad ning rohketele ülevõtmistele keskenduv strateegia hakkasid küsimusi tekitama. «Märkimisväärne on, et ehkki poolaastakasum oli oluliselt kõrgem, langes vaba rahavoog 4 protsenti,» tõi Mould esile.

Teisipäeval andiski ettevõte teada, et müüb 95 miljoni dollari ehk pisut enam kui 81 miljoni euro eest toidupakendite valmistaja Letic USA firmale Graphic Packaging. Seejuures saavad summast 7,5 miljonit dollarit Letica varasemad omanikud ning lisaks tuleb ostuhinnast maha arvata maksud.

Kõrvuti Hollandi ja Eesti valuäri müügisooviga on firma juba valmis saanud Šotimaal Bridge of Allanis tegutseva korgitehase müügipakkumise ning praegu tegeleb RPC firma tutvustamisega huvitatud osapooltele. Edasistest arengutest teatatakse jooksvalt, kinnitas RPC börsile.

Teiselt poolt andis RPC aga teisipäeval müügitehingute ja -plaanide kõrval teada, et soetas 13. augustil 34,5 miljoni naela ehk ligikaudu 38 miljoni euro eest jäiga plastiku ümbertöötlemisega tegeleva Suurbritannia firma PLASgran. Tehing peaks täiendama ja edendama firma ümbertöötlemise äri ning viima töötlemismahud pea 50 000 tonni jäiga plastini.

Ümbertöötlemine on plastiäris üha olulisem äri. AJ Belli analüütik Mould tõi juunis välja, et firma kasvu võib lähiaastatel pidurdada üha karmim plastikute regulatsioon üle maailma, kuna muret tekitab plasti keskkonnamõju. Ka RPC ise on tema sõnul esile toonud, et kliendid nõuavad firmalt üha rohkem seda, et see suudaks näidata, et nende toodetud plast on ümbertöödeldav.

Rõngu äri kasumlik

Müüki minev Rõngu tehas Promens arvestab majandusaastat aprillist märtsini ning pole niisiis viimast aastaaruannet veel äriregistrile esitanud, viimased majandusandmed on pärit 2017. aasta märtsiga lõppenud aastas. Toona oli firma käive 18,7 miljonit eurot, aasta varem oli näitaja 23,7 miljonit eurot. Kasum langes 3,1 miljonilt 2 miljonile eurole.