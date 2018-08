Eesti Pank: Eestis on palgavaesus vähenenud

«Sellele on kaasa aidanud mitu aastat kestnud miinimumpalga kiire tõus ning ka peretoetuste suurendamine. Töötavatel inimestel on risk vaesusse sattuda märksa madalam kui mittetöötavatel. Vaesusrisk on suurem üksikvanematel ja osaajaga töötajatel,» ütles majandusteadlane. Ta lisas, et vaesusriski vähendab ka kõrgem haridustase.