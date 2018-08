Venezuela pankadele sunnitakse krüptoraha peale

Nii riiklikud kui erapangad peavad edaspidi kajastama kogu finantsteavet bolivaarides ja petrodes, teatas kohalik pangandusjärelevalveamet Sudeban. Petro väärtus on seotud Venezuela nafta barrelihinnaga, mis on praegu umbes 60 dollari juures.

Käik on osa Maduro katsetest lahendada riiki tabanud majanduskriisi ja hüperinflatsiooni. Teiste sammude seas on näiteks bolivaari devalveerimine ja uute suveräänsete bolivaaride väljastamine, mille pangatähtedel on võrreldes eelnevate bolivaaridega viis nulli vähem.