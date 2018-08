Kommunaalärimiljonär Ossipenko hanitas prokuratuuri teist korda

Kuid seepeale kustutati süüdistuse all olnud N&V äriregistrist ning sama nime all tegutseb edasi juba uus juriidiline keha. Kriminaalmenetluse seadustiku järgi välistab kriminaalmenetluse juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava lõppemine.

«Meie jaoks on tegu uudse olukorraga, mis vajab põhjalikumat analüüsi – kas ja kuidas on N&V kriminaalvastutus siiski võimalik,» tunnistas Viru ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova, lisades, et lahenduse saab see küsimus ilmselt kohtuasja eelistungil.