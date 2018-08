Eesti inimeste palk lõi kõigi aegade rekordi

Kõrgeimat palka teeniti jätkuvalt finants- ja kindlustustegevuses (2192 eurot) ning info ja side tegevusalal (2169 eurot). Kõige enam tõusis palk muudes teenindavates tegevustes (hõlmab organisatsioonide tegevust, tarbeesemete ja kodutarvete parandust, teenindust), kus keskmine brutokuupalk on üks madalamaid. Selle tegevusala aastakasvu üks põhjus on miinimumpalga tõus ning samuti statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus, mille kohaselt on 2018. aastast vaatluse all ka alla 50 töötajaga MTÜd ja sihtasutused.