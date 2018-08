See, et Eesti ehitust on tabanud buum, pole ilmselt enam kellelegi üllatus. Linnad on kraanasid täis, uusi kortereid ja büroohooneid aina kerkib, töökäsi on järjest raskem leida. Alates 2017. aasta algusest ehk kuus kvartalit järjest on Eesti ehitusmahud kasvanud keskeltläbi viiendiku võrra. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees, ehitusfirma Rand & Tuulberg üks omanik Raivo Rand ütles, et sellise hooga lõputult edasi kütta ei ole võimalik.