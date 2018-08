Uberist saab jalgaratta rentija

Uberi tegevjuhi Dara Khosrowshahi sõnul aitab see samm ettevõttel liikuda lähemale nende pikaajalises strateegias seatud eesmärkidele, vahendab Financial Times. Ta selgitas, et individuaalsemad sõidukid sobivad rohkem linnasisesteks sõitudeks, kuigi võivad vähendada Uberi autojuhtide sissetulekuid.

Khosrowshahi ütles, et Uber on arvestanud, et lühiajalises perspektiivis võib suunamuutus tuua kaasa täiendavaid majanduslikke kahjusid ettevõttele, kelle mullune kahjum oli juba 4,5 miljardit dollarit. Sellega peaks tema sõnul olema arvestanud ka ettevõtte investorid.

«Tipptundidel peaksime me suutma ühest punktist teise viia väga suurt hulka inimesi. Me saame oma käitumist muuta nii, et kasutaja sellest vaid võidab. Ja võidavad ka linnasüdamed,» märkis ta intervjuus Financial Timesile.

Uber lisas esimesed elektrijalgrattad oma kasutuskeskkonda selle aasta veebruaris. Lisaks omandas ettevõte aprillis 200 miljoni dollari eest ka jalgratta jagamise ettevõtte Jump, kelle jalgrattad on kasutusel kaheksas USA linnas, sealhulgas New Yorgis, Washington ja Denveris. Peagi võetakse nad kasutusele ka Berliinis.

Aasta tagasi Uberi tegevjuhi kohale asunud Khosrowshahi on löönud käed ka elektrirollerite tootja Lime’iga ning Londonis tegutseva mobiilse ühistranspordi piletiplatvormiga Masabi. Lisaks transpordile on Uber ette võtnud ka toidu kohaletoimetamise ning kaubamajade kaupade vahendamise.