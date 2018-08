Soome lehe ostuspikker põhjanaabritele: mis on Eestis veel odav, mida ei tasu enam kaasa osta?

Sarnaselt eestlastega on ka soomlased asunud odavat alkoholi Eesti asemel järjest enam Lätist tooma, tõdeb soomlaste tabloidväljaanne , viidates viimaste aastate suurele alkoholihinna tõusule Eestis.

Ka märgib Iltalehti, et Eesti ei ole enam Soome jaoks selline odavate ostureiside maa, mis ta oli kümme aastat tagasi, kui soomlased ostsid Eestis ka kinnisvara ja maad kokku. Lisaks alkoholile on tõusnud ka muude kaupade ja teenuste hinnad, millele on kaasa aidanud nii üleüldine hinnatõus kui siinne sissetulekute kasv.