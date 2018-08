Eesti Post kuulutas välja avaliku konkursi uue juhi kohale

«Pakume väljakutset juhtida üht suurimat logistikaettevõtet Baltikumis, kellel on täita oluline roll Eesti riigi majanduse edendamisel,» ütleb ettevõte töökuulutuses. Riiklik postifirma eeldab uuelt juhilt vähemalt viieaastast töökogemust suurettevõtte tippjuhina, laitmatut ärialast reputatsiooni ning väga head inimeste juhtimise oskust.

Ettevõtte juhilt oodatakse, et ta tagab läbi kvaliteetse postiteenuste osutamise Eestis ning pakiautomaatide turuliidri positsiooni Baltikumis. Ka arendab ta koostööd rahvusvaheliste posti- ja logistikaettevõtetega ning toob turule uusi tooteid ja teenuseid, mis loovad väärtust e-kaupmeestele ja nende klientidele.

Riiklik postifirma on viimasel ajal silma paistnud mitme palju poleemikat tekitanud juhi vahetusega. See sai alguse 2017. aasta kevadel, kui toonase ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo tungival nõudmisel vahetati välja seni kümme aastat Omnivat juhtinud Aavo Kärmas, kes täna juhib Eesti Energia taastuvenergiafirmat Enefit Green. Kärmas lahkus sellelt kohalt mullu märtsi lõpus .

Saluveeri viimane tööpäev oli 31. mai. Sellest hoolimata otsustas nõukogu jätta juhatuse esimehe konkursi sügisesse. «Me ei tahtnud enne puhkusi [konkurssi välja kuulutada], me ei suudaks seda niikuinii enne puhkusi lõpuni viia,» põhjendas nõukogu esimees kevadel .

Seni on juhatuse esimehe ülesandeid täitnud juhatuse liikmetest Ansi Arumeel, kellel on seejuures olnud ettevõtte nõukogu sajaprotsendiline toetus. Postimees tegi juuli alguses 2006. aastast postifirmas töötanud Arumeelega ka põhjalikuma intervjuu , kus keskendus sellele, kuidas läheb riiklikul Postifirmal ajaloo kõige suuremal investeerimisaastal.

Kõigi konkursil osalejatel konfidentsiaalsus tagatakse, Eesti Post ei avalikusta kandideerijate nimesid ega muid isikuandmeid. Kandideerimise tähtaeg on 10. september. Kandideerimisel tuleb esitada CV ja motivatsioonikiri. Ettevõtte juhatuse esimehe konkursi viib läbi ja sobivate kandidaatidega võtab ühendust ettevõtte nõukogu.

AS-i Eesti Post põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse pakkumine Läti ja Leedu turul.

AS-i Maksekeskus tegevusalaks on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.

Omandisuhtelt on AS Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing. Eesti Postil on kaks juhatuse liiget, kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2017. aasta käive oli 99,8 miljonit eurot.