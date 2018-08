Usu või ära usu: Eesti on endiselt üks suurima palgalõhega riik maailmas

9. Austria – 15,7%

8. Mehhiko – 16,5%

Soome – 16,5% (võrdne Mehhikoga)

Kuna Soomel ja Mehhikol on küllaltki erinev majanduskeskkond, tundub kahe riigi sarnane palgalõhe ebatavaline. Soome paikneb Maailmapanga andmete kohaselt kõrge sissetulekuga riikide hulgas. Mehhiko on samade andmete kohaselt keskmise sissetulekuga riik. Soome SKT inimese kohta on 43 000 dollarit ning Mehhikos on sama näitaja 8200 dollarit.