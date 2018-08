Hansson: negatiivsed intressimäärad tundusid mulle võimatuna

«Ilmselt kõige suurem muutus oli ikkagi negatiivseks läinud intressimäärad. See tundus kunagi kindlasti võimatuna, õpikutes räägitakse ikka, et rahaga peaks saama teenida, aga nüüd on olukord, kus passiva pool teenib, aga aktiva pool, sellele tuleb juurde maksta,» tunnistab Hansson intervjuus Äripäevale.