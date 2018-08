LHV-st saab hakata õppelaenu taotlema

Õppelaen on mõeldud õpingutega seotud kulutuste finantseerimiseks. Algaval õppeaastal on võimalik laenusumma kuni 2000 eurot, seda on 80 eurot rohkem kui kevadel lõppenud õppeaastal.

Õppelaenu intress on fikseeritud 5 protsenti aastas. Laenu saavad Eestis ja välismaal õppijad. Tagatiseks on kas kahe eraisiku käendus või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale.

Laenuvõtjate osakaalu vähenemist on mõjutanud muuhulgas asjaolu, et alates 2009. aastast ei kustutata enam õppelaenu avaliku sektori töötajatel ja alla viieaastast last kasvatavatel vanematel. Üldine sotsiaal-majanduslik olukord on paranenud ning inimesed teadvustavad paremini finantskohustustega seotud riske ja võimalikke tagajärgi, märkis valitsuse kommunikatsioonibüroo juuni lõpus.