Tänavu turule tulevad suured päikesejaamad võivad jääda viimasteks

OÜ Sigma Systemsi juhatuse liikme Kristjan Karmingi sõnul andis taastuvenergia toetus siiamaani tootjatele suure positiivse rahavoo jaama investeeringutele, kuid tänastel tingimustel see enam uue aasta seisuga ei kehti.

Ta lisas, et päikesejaama tasuvusaeg on praegu keskmiselt kaheksa kuni kümme aastat, kuid toetuseta pikeneb tasuvusaeg ligi poole võrra, seetõttu on isemajandamise teel üsna raske plussi jõuda.