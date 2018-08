Lüganuse vallavanem sattus Sõnajalgade tuulepargi pärast tule alla

Teadupärast tegi Lüganuse vallavanem Andrea Eiche 24. juulil peaministrile pöördumise, mis kandis pealkirja «Aidu tuulepargi saatus». Seal leidis vallajuht, et olukord Lüganuse valda rajatava ja Sõnajalgadele kuuluva Aidu tuulepargi osas – mille ehitamine kohtuvaidluse tõttu kaitseministeeriumiga seisab – on jõudnud sinnamaale, et nõuab peaministri sekkumist.

«Kaitseministeeriumi vastuseis tuulepargi rajamisele tuli vallale väga ebameeldiva üllatusena,» märkis Eiche oma kirjas Jüri Ratasele. Ta lisas, et nüüd on vallale teatavaks saanud, et ministeerium tahab täielikult tuulepargi rajamise projekti lõpetada, nõudes Sõnajalgadelt tuulepargi hoonestusõiguse tagastamist.

«Nii vallale kui ka riigile tervikuna oleks äärmiselt kahjulik, kui kaitseministeeriumil lastaks saavutada oma seni hästivarjatud tahe see projekt lõpetada. Selline tegevus kahjustaks Eesti rahvusvahelist mainet oluliselt ja seaks kahtluse alla riigi põhiseadusliku õiguskindluse toimimise,» leidis Eiche peaministrile tehtud pöördumises.

Muuhulgas tõi Lüganuse vallavanem oma kirjas välja, et valla seisukohalt on Aidu tuulepargi näol tegemist väga olulise investeeringuga valla territooriumil, «millel on lisaks kaudsetele positiivsetele mõjudele ka otsene kasu valla eelarvele». «Lüganuse vald toetab jätkuvalt Aidu tuulepargi rajamise projekti ning on veendunud, et see on teostatav riigikaitse huve kahjustamata,» lausus Eiche kirja lõpus.

Ei mõista, mis volitusega peaministri poole pöördus

Postimees kirjutas kümmekond päeva tagasi mitmetest rikkumistest, mis on seoses Aidu tuulepargi ehitusega Ida-Virumaal aset leidnud. Seejuures oli mainitud ka ühte tuulikuplatsi, mille põhjal on kaitseministeerium tõestanud, et ladustamise asemel toimub seal ehitustegevus.

Ka oli loo juures välja toodud, et Postimehe ajakirjanik pöördus Aidu tuulepargi arendust puudutavate küsimustega ka Lüganuse vallavanema Andrea Eiche poole, kes vestles ajakirjanikuga seni, kuni järg jõudis tülikate küsimusteni. Seejärel kõne katkes ja ajakirjaniku korduvatele katsetele Eichega uuesti ühendust saada vajutati kõne kinni.

«Kõnelalusest artiklist ja viidatud tülikatele küsimustele antud vastustest nähtub üheselt vallavanem A. Eiche ebakompetentsus Lüganuse vallale nii olulises, Aidu tuulepargi arendust puudutavates küsimustes, mis seab omakorda kahtluse alla vallavanema poolt peaminister Jüri Ratasele 24.07.2018 esitatud pöördumise motiivid ja tegelikud asjaolud,» märgivad 22. augustil volikogu esimehele Risto Lindebergile arupärimise koostanud neli vallavolikogu liiget.

Nende sõnul jääb kõike eelpool toodut arvestades arusaamatuks, milliste volitustega ning millistele varem omavahel kokkulepitud otsustele tuginedes esitas vallavanem «valda ja selle elanikke esindades» 24. juulil pöördumise peaministrile.

«Millisel kollegiaalsel koosolekul või istungil on kõnealuseid A. Eiche poolt väljaöeldud seisukohti käsitletud? Millised volikogu komisjonid on antud teemat käsitlenud ning pöördumises ja meedias kajastatud seisukohad heaks kiitnud?» tahavad Lüganuse vallavolikogu liikmed oma arupärimises teada.