Karnau ja Lobjakas: kas turistimaks uue tuluallikana väärib kaalumist?

Karnau sõnul saab kohalik omavalitsus ettevõtluselt tulu maamaksu kaudu, mis on Eestis üle mõistuse väike, ja inimeste palkadelt, kuid turismisektoris töötab aga enamik inimesi toitlustuses ja hotellimajanduses, mis on traditsiooniliselt väheseid oskusi nõudvad madalapalgalised töökohad, vahendab ERR .

«Kui mõelda, mis on turismisektori ootus KOV-ile – et teed, tänavad ja pargid oleksid korras, ajaloolised mälestusmärgid /.../ oleksid hästi hooldatud, siis see kõik nõuab raha ja et KOV-i juht ütleb, et armas turismisektor, te peate pisut suuremal määral meiega oma tulusid jagama, on päris mõtlemist vääriv mõte,» leidis Karnau.