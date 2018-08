Trump: peagi võib oodata USA-Mehhiko kaubanduslepet

Mehhiko majandusminister Ildefonso Guajardo tõdes varem sel nädalal, et USA ja Mehhiko läbirääkijad teevad edusamme Põhja-Ameerika vabakaubanduskokkuleppe NAFTA uuesti läbivaatamisel. Läbirääkimised on edenenud hästi, kuid ei ole veel lõppemas, sõnas minister.

«Ainus võimalus, et see juhtuks, on see, kui me jätkame kogu nädalavahetuse ja järgmisel nädalal,» märkis Guajardo.