Keskerakond: Tallinn teeniks ka minimaalse turistimaksu abil miljoneid

Kõlvart ütles volikogu sügishooaja avaistungil, et Tallinnal kui turismisihtkohal läheb hästi – seda näitab kasvõi turistide arv, mis eelmisel aastal oli 4,5 miljonit. Tallinn on populaarsuselt teine Läänemere kruiisisadam. Kümne aastaga on kruiisireisijate arv kahekordistunud, olles tänavu kerkinud 570 000-ni. Majutusettevõtetes on ööbimiste arv kümne aastaga kasvanud poole võrra ehk 1,8 miljonilt 2,7 miljonini. Lisaks toimus möödunud aastal linnas üle 3700 konverentsiürituse.