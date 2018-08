Luman: riik püüab lahendada probleeme, mida ettevõtluses ei eksisteeri

«Kõik see nõuab nii Kaubanduskojalt, kui ettevõtjailt tervikuna järjepidevat panustamist vaba ettevõtluse toetamisse ja vastuseismist üha tugevamale reguleerimise tungile», ütles Luman. Ta lisas, et tähtis on argumenteeritud dialoog ning läbipaistva ja võimalikult tõenduspõhise otsustusprotsessi järjepidev nõudmine ettevõtjate poolt.

«Ei ole olemas õiget või valet poliitikat, on ettevõtjasõbralikumad ja ettevõtjavaenulikumad poliitikad ning on olemas läbimõeldud ja läbimõtlemata otsused. Viimased sünnivadki tavaliselt siis, kui nende tegemisel eiratakse elementaarseid teadmistepõhise otsustusprotsessi põhimõtteid ning järgitakse põikpäiselt vaid omaenese kinnisideid.»

Lisaks tõi Luman välja, et riigivalitsemist vaadates jääb sageli mulje, et poliitikud küll räägivad efektiivsusest, kuid ei mõista päriselt selle sisu. «Kui haiglas ei ole kirurgi või politseis inimest, kes kuritegu uuriks või tänaval korda tagaks, siis see ei ole efektiivsus. See on ressursside puudumise või vale planeerimise tagajärg,» rääkis Luman.