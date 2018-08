Asekantsler: noored soovivad jätkuvalt põllumajanduses tegutseda

«Põlvkondade vahetus põllumajandussektoris on oluline väljakutse, arvestades, et vähem kui kümnendik Euroopa põllumeestest on nooremad kui 35 aastat ja ligikaudu kolmandik on vanemad kui 65 aastat. Eesti näitel saab öelda, et Euroopa Liidu ühisel põllumajanduspoliitikal on põlvkondade vahetusele põllumajandussektoris olnud positiivne mõju ning noorte huvi erinevate toetusmeetmete abil põllumajandussektoris tegevust alustada on jätkuvalt suur,» sõnas Gorban, kes osales reedel Sloveenias toimunud konverentsil «Maapiirkonnad ja põllumajandus on võimalus noortele».