Algajad programmeerimishuvilised saavad osaleda Tartu Ülikooli tasuta kursusel

Programmeerimisteadmisteta osalejatele mõeldud kursus «Programmeerimisest maalähedaselt» oli ülikooli esimene eestikeelne MOOC ehk vaba juurdepääsuga e-kursus, millel on nelja aasta jooksul osalenud ligikaudu 10 000 inimest.

Kursusel õpitakse programmeerimise põhialuseid, koostades ja muutes lihtsaid elulisi programme. «Muidugi ei jõua me nii lühikese ajaga väga keeruliste programmide loomiseni, aga põgusa ülevaate programmeerimisest siiski saab,» ütles üks korraldajaid, arvutiteaduse instituudi lektor Eno Tõnisson. Ta lisas, et kursuse põhieesmärk on anda igaühele võimalus mõista, kas programmeerimine sobib talle.