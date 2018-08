Jaekett hoiab tööjõukriisis vaevu pead vee peal

Seaduse muutmine juba laual

Seda, et Eesti töölepingu seadus on ajale jalgu jäänud, on teadvustanud ka sotsiaalministeerium, kes avalikustas juulis oma mõtted, kuidas võiks kehtivaid tingimusi muuta.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich tunnistab, et üks praeguse seaduse suur puudus on selle paindumatus, mis sunnib järjest suuremat hulka inimesi kasutama võlaõigusseaduse alusel sõlmitavaid lepinguid, mille kaitse on aga töötajale väga nõrk.

Viimase kolme aasta järgi on töösuhete vormistamisel VÕSi lepingud teinud järsu hüppe: kui veel aastatel 2012–2013 jäi nende arv 65 000 – 68 000 vahele aastas, siis 2017. aasta lõpuks jõudis see ligi 113 000ni.

Nii tahab ministeerium tööle võtmise tingimusi leevendada, näiteks laiendada tähtajalise töölepinguga tööle võtmise tingimusi. «Täna ütleb seadus, et selleks peab olema mõjuv põhjus. Tahame selle nõude ära kaotada,» ütles Ehrlich. Ka võiks tema sõnul leevendada piiranguid selles, kui mitu korda järjest võib sõlmida tähtajalise töölepingu.

Teine probleemide rägastik on seotud kaugtööga. Eestis on kaugtöö levinud rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kui Eestis on kaugtöö võimalust kasutanud 12,7 protsenti töötajatest, siis Euroopas jääb see 10 protsendi juurde. Kuigi ka kodus töötades peab tööandja töötaja töötingimuste eest praeguse seaduse järgi vastutama, on ministeeriumi ettepanek seda muuta.

«Et tööandjal oleks kohustus juhendada töötajat, aga ta ei vastuta lõpuni kõige eest, mis juhtub,» seletas Ehrlich. Lisaks võiks anda nendele töötajatele, kes ise otsustavad, millal nad tööd teevad, ka seadusega õigus kontrollida ise oma töö- ja puhkeaega.

«On mõned töökohad, kus töö hulk ei ole kogu aeg sama ega pidevalt selge. Meie ettepanek on, et tööandja ja töötaja saaksid leppida kokku miinimum- ja maksimumtundides. Selles vahemikus ei kohalduks ületunnitöö regulatsioon,» lausus Ehrlich.

Siiri Liiva