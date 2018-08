Alamäe: Maksud ei ole nende valimiste teema – siiralt

Kust te võtate, et me väldime konkreetsetest asjadest rääkimist?

Vahet ei ole, kas räägid majandusest või maksudest. Võetakse üks konkreetne detail välja ja hakatakse selle ümber jaurama. Meie sõnum on vastupidine, et hakkaks suurest pildist peale ja lepiks mingid põhimõtted kokku. Praeguse diskussiooni probleem selles seisnebki, et see käib detailide ümber.