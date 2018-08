Kaubanduskeskuste üürnikud kurdavad klientide kokkukuivamise üle

Kirill Viguli sõnul pole keskuste omanike tulud kahanenud, sest need sõltuvad mitte niivõrd külastajate arvust, vaid rentnike poolt makstavast üürist. «Keskused ise külastusnumbreid avalikult välja ei anna, aga üürnikelt tuleb viimase aasta jooksul signaale, et poode külastavate inimeste arv on languses ja natuke ollakse juba hädas,» kommenteeris Vigul.