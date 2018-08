Ajakirjanik ja ettevõtja Tarmo Virki teeb Eestis džinnirevolutsiooni

„Ent esimest ajakirja turule tuues saime aru, et peame seda tegema meie regiooni suurimal startup-üritusel Slush, kus avastasime et reklaamiturul on olemas selge nõudlus toote järgi, millega selle sihtrühmani jõuda,“ kõneles ta.

Virki jätkas, et mastaabi poolest on küll tegemist on suurema äriga kui mitmed maakondlikud meediad, ent samas on globaalse eduloo ehitamine analoogmaailma tootega digitaalse sihtrühma jaoks paratamatult keeruline.

„Füüsiline inglisekeelne ajakiri, paberil trükituna, aitab digitaalse müra ajastul välja paista, aga samas asetab see selge piiri piiratud ressurssidega kasvamisele,“ tõdes ta. Ajakiri toimib ometi tänaseni ja on leidnud oma koha turul.

Võiksime vahel mõttes oma ajale hinnasildi külge panna

Virki arvab, et väike-ettevõtete rõõm ja samas ka valu on võimalus teha kõike ise, õppides samas ise ka kõike paljuski nullist tegema. „Samas peab möönma, et me kõik ei ole kaugeltki mitte igas sektoris andekad ja paljude minust targemate inimeste soovitusel tasub maailmas edukas olemiseks rõhutada oma tugevusi, mitte olla kõiges ühtlaselt parem kui halb,“ lausus ta.

Nii on mees jätnud raamatupidamise teha raamatupidamisettevõttele, mitte ei inveseeri ise sellesse päevi ja õhtuid, sest ehkki esmapilgul tundub, et ise tehes suudaks sadu ja sadu eurosid säästa igal aastal raamatupidamisfirma arvelt, aga ettevõtja ja inimesena on tema kõige väärtuslikum vara aeg. „Ja kui sellele ka minimaalne hinnasilt külge panna, saab kaunis ruttu aru, et ma ei pea tegelema raamatupidamisega,“ naeris ta.

„Kui raamatupidamise jaoks leiduvad asjatundjad ilmselt kodulinnast siis paljude tööde puhul leiduvad õiged inimesed üle interneti maailma erinevatest otstest,“ jätkas Virki arutelu.

Näiteks ajakirja keeletoimetajaga ollakse teinud koostööd juba mitu head aastat, aga ometi pole Virki ja tema tiim teda iialgi näinud. "Töö hind ja kvaliteet on samuti parem kui seda on võimalik täna Eestis osta,“ kostis ta.

Lahetaguse mõisast sai Lahhentagge

Kuigi sajandite tagused juured on mehel Saaremaal, jõudis ta oma perega saarele siiski alles kuue aasta eest, kui perekond ostsid saare läänerannalt, Lahetaguse külast suvekodu, millest eelmisel aastal sai päris kodu.

„Lahhentagge sündis tegelikult mu abikaasa algatusel,“ jätkas Virki. „Tema kindel plaan Lahetaguse mõisa kunagine viinaköök uuesti asutada on minu ja meie teised asutajad liikuma saanud.

Kiiresti saime aru et kui me seda just päris oma külas ei asuta, siis Saaremaal peab see kindlasti olema,“ rääkis ta. Et Saaremaist toodet ei ole võimalik teha mandril (kuigi paljud üritavad), oli saarele kolimine Virki ja tema pere jaoks mehe enese hinnangul eelmise aasta parim samm.

Kaubamärk Lahhentagge on Saaremaal asuva koduküla Lahetaguse-nime ajalooline saksakeelne versioon. FOTO: Ingrid Nielsen