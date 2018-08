Euroopa Komisjon kiidab Eesti riigihankete korraldust

Sellest aastast on lisandunud kolm näitajat seoses väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete turule pääsu toetamisega, milleks on väikeste ja keskmiste ettevõtete poolt tehtud pakkumuste ja sõlmitud lepingute osakaal ning hangete osakaal, mis on jaotatud väiksemateks osadeks võimaldamaks väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel pakkumusi esitada.