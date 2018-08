Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.