Kuidas minust ettevõtja sai

Ettevõtte Talentor looja, kauaaegne värbamiskonsultant Marit Antik tundis personalijuhina töötades, et tal hakkas igapäevaselt ühtesid ja samu tegevusi korrates lihtsalt igav. „Viimases töösuhtes (Radiolinja) oli eelmine personalijuht Piret Korol nii hästi toimiva asja ette ära teinud, et seda lammutama hakata oleks olnud vale,“ rääkis Antik, kellele näis vaid selle hoidmine ja parendamine pikas perspektiivis igavavõitu.

„Siis otsustasingi, et proovin ettevõtlusega alustada. Tegin pikalt äriplaani, panin mõtted paberile ja kaalutlesin kõike väga põhjalikult,“ meenutas ta. Lõpus sai firma registreerinud ja Mariti endine kolleeg Radiolinjast, Helena Lõhmus, soovitas teda ka ühele oma toonastest klientidest. „Nii sain ma endale esimese kliendi,“ ütles Antik.

Kui töö juba käis ja asjad laabusid, oli oma ettevõtte tegemine Antiku sõnul palju kergem kui alul eales oleks osanud arvata. "See on see teadmatus, mis meid hirmutab - uued asjad võivad tekitada kõhklusi-kahtlusi. Aga kui juba tegutsed, siis ei olegi ületamatuid asju," leidis ta.