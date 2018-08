Kersti Virro igatses ettevõtjaks saada juba keskkoolipäevil

Juba keskkooli ajal teadis Kersti Virro, et tahab kunagi ettevõtjaks saada, kuigi eeskujusid tal enese sõnul varemalt polnud. „Olin töötanud pikalt Tartu Tarbijate Kooperatiivis (nüüdne Tartu Coop) turunduse osakonnas erinevatel ametikohtadel ja olnud alati julge esineja,“ alustab naine, kes mõtles toona ettevõtte suvepäevade tarbeks välja erinevaid koomilisi etendusi.

„2014. aastal sai tehtud e-kauplus ja maskott nimega Päikesekiisu,“ ütles ta. See kaubamärk on tänaseks ka patenteeritud. „Läbisin Reiting Koolituskeskuse mahuka ettevõtluskoolituse koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega. Samal ajal käisin ka Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis kaubandusökonoomika rakenduskõrgharidust omandamas, kus tegelesin diplomitööga,“ jutustas naine, kelle sõnuil jäid tal toona magamata nii mõnedki ööd ja valatud mõnedki pisarad.

„Aga äriplaani kirjutamine ei olnudki keeruline, sest mul oli kõigest olemas selge visioon. Minu äriplaan oli koolituse parim ja sain ka Eesti Töötukassalt alustava ettevõtja toetuse. Alustaval ettevõtjal on rahalised vahendid üsna piiratud, seepärast on ellujäämine ja võidujooks teiste samalaadsete ettevõtetega päris raske,“ rääkis ta.

Vaatamata sellele on oma aja peremeheks olemisel Virro sõnul palju eeliseid ning isetegemise rõõm pakub palju naudingut. „Ning alati ei ole raha see, mille pärast ettevõtlusega tegeletakse. Silmades peab olema sära kui seda oma asja teha,“ ütles naine, kes elas mõned aastad Soomes, ent tegutseb nüüd Päikesekiisu maskoti nime all Setomaal Värskas.