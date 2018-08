Teedeehituse ekspert Ain Kendra: kolm aastat ettevõtjana on möödunud linnutiivul!

„Kuid kriisid kärpisid unistuste tiibu, riigihangetes oli võimalik „lati alt läbi joosta“ ja see pani piiri arengusoovidele. Kes liikus samas firmas parematele turgudele, kes lootis oma firmaga jätkata,“ alustas Kendra ajamatka.

Laen sai makstud ning nüüd oli vaja arengule mõelda. Ta rääkis „pealikule“, et tahaks ühtteist uurida ja arendada ning selleks on vaja teatud seadmed osta. „Palka tahaks ka juurde, arvestades sellega, palju firmale sisse toon,“ kõneles mees, kes tänaseks on ettevõtjana tegutsenud ühtekokku kolm aastat.