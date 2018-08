Tuntud korvpalluri kuuemiljoniline investeering kerkis ootamatult 200 miljonile

Bryant on nüüd väidetavalt Gatorade'ist tervislikuma spordijoogi suuruselt neljas investor, jäädes alla üksnes selle kaasasutajale Mike Repole'ile, Coca-Colale ja Keurig Dr Pepperile. Ajal, mil Bryant spordijooki investeeris, oli selle aastane müügitulu vaid 10 miljonit dollarit aastas. Selleks aastaks ennustatakse aga juba 400-miljonilist müügitulu.

Bryant on oma 20-aastase korvpalluri karjääri jooksul NBA-s teeninud 328 miljonit dollarit ning umbes teise samapalju väljaspool korvpalliväljakut. Korvpallur andis oma investeeringust spordijoogi tootjasse teada samal päeval, kui asutas oma ettevõtte Kobe Inc.

Bryanti investeeringu tootlus on suurim, mida üks sportlane on seni oma osaluselt teeninud. Näiteks LeBron James teenis 30 miljonit dollarit 2014. aastal, kui müüs oma võrdlemisi väikese osaluse ettevõttes Beats by Dre tehnoloogiaettevõttele Apple.