Taani suurkontsern ostab Konekesko Balti ärid

Koondumisega omandab DA Agravis Machinery Holding A/S ainuvalitseva mõju ettevõtjate Konekesko Eesti AS, SIA Konekesko Latvija ja UAB Konekesko Lietuva üle, selgub konkurentsiametile esitatud koondumise teatest.

DA Agravis Machinery Holding A/S kuulub 1901. aastal asutatud Danish Agro kontserni, mis on põllumajandusmasinate müümisega tegelenud alates 2012. aastast. 5000 inimesele tööd andev Danish Agro kontsern on viimastel aastatel laiendanud oma tegevusi põllumajandusmasinate müügi ja edasimüügi valdkonnas, sealhulgas Eestis.