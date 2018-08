Ettevõtja loobus keelamisest ja müüb ohtliku supluskoha juurde pileteid

Rahvusvahelist tuntust kogunud Rummu karjääris on aastate jooksul viga saanud kümned ujumist keelavaid silte eiranud inimesed. 2016. aastal suleti see külastajatele, kuid omaniku sõnul ei takista huvilisi ka paekivist aed.

«Meil lammutatakse kõik aiad ja väravad maha. Eelmisel aastal, kui see oli kinni, siis oli täpselt sama palju rahvast nagu sel suvel,» ütles Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA nõukogu liige Erika Biltse.

Tänavu suvel ei proovitud inimesi enam takistada ning ette võeti uus strateegia: Rummu karjääri külastamise eest küsitakse raha.

«Jah, seal on sissepääs ja sealt antakse kolme euro eest käepael. Alustasime selle äriga juunis,» ütles Biltse.

Biltse ei avaldanud, kui suur summa piletiäriga sel suvel teeniti, kuid suure tõenäosusega jätkatakse sama strateegiaga ka järgmisel suvel. «See oli prooviperiood, aga tahame kogu teenitud summa sinna tagasi investeerida,» ütles Biltse ja lisas, et kindlasti hakkab Rummu karjääris tulevikus olema erinevaid atraktsioone.

«Vana vangla meil ka seal ja mõned inimesed tulevad vaid mäe pärast sinna, kõik ei käi ujumas,» ütles Biltse.

Kõige enam probleeme ongi omanikul suplejatega. Asi on selles, et helesinises laguunis ujumine ja sealses mahajäetud majas turnimine on väga ohtlik: alles kaks nädalat tagasi toodi seal veest välja mehe surnukeha.

Rummu Ettevõtlusala Arenduse SA esindajad vastutust enda peale ei võta. «Meil on seal sildid üleval, et ujumine keelatud. Kui keegi läheb ujuma, siis on see tema enda vastutusel,» ütles Biltse.

Mida inimesed kolme eurose pileti eest saavad? «Paljud tulevad mäe pärast ja mingite muude asjade pärast. Meil pole ametlikku ujumist kohta ja randa, me ei saa ametlikult inimesi ujuma lasta,» ütles Biltse.

Lääne-Harju valla Vasalemma piirkonna juht Mart Mets ütles, et Rummu karjääri omanik ei ole ametlikult valda teavitanud, et küsib karjääri alale pääsemiseks raha. Metsa sõnul ei peagi omanik seda tegema.